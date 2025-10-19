Parma, Cuesta: "Siamo stati solidi e compatti"

Carlos Cuesta commenta in conferenza stampa il prezioso pareggio di Marassi contro il Genoa: "Porto una mentalità di stare sempre insieme in qualsiasi situazione. Senza soffermarsi sul problema ma cercare la soluzione e che quando uno sbaglia gli altri sono con lui. È una parte del nostro spirito che sarà importante per il percorso. Proveremo sempre ad avere questo atteggiamento". Il suo Parma ha giocato più di un tempo in 10 contro 11: "In questo caso abbiamo provato anche a vincerla. Ci sono state alcune situazioni ma la coperta è corta. Se vuoi andare in avanti, lasci qualcosa di troppo indietro. I giocatori hanno capito di fare alcune scelte. Noi ci abbiamo provato ma prendiamo cosa è successo".