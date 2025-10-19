Bologna, Italiano: "Prestazione di valore, punti belli per la classifica"

"Temevamo la capacità del Cagliari di ribaltare spesso l'azione, l'avevamo preparata nel modo giusto e abbiamo curato bene tanti aspetti, amministrando nel finale il risultato senza soffrire. Siamo riusciti a concedere poco, a parte l'intervento di Ravaglia su Felici". Così l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano commenta la prima vittoria esterna dell'anno, in casa del Cagliari. "La prestazione è di valore, si tratta di tre punti belli per la nostra classifica. Ora si rientra a casa e mercoledì si partirà per la Romania, ci aspetta un prosieguo di settimana delicato e importante", ha aggiunto.