Calcio

Premier League, l'Aston Villa rimonta e batte il Tottenham

19 Ott 2025 - 17:44

Un tiro a giro micidiale di Emi Buendia ha suggellato la vittoria in rimonta per 2-1 dell'Aston Villa contro il Tottenham, in una gara valida per la 8/a giornata di Premier League. Prosegue la rinascita del Villa dopo un inizio di stagione deludente, mentre gli Spurs perdono la possibilità di salire provvisoriamente al secondo posto in classifica. Buendia si è fatto strada al limite dell'area al 77' minuto al Tottenham Hotspur Stadium prima di insaccare un tiro perfetto rasoterra nell'angolino basso. È stata la quinta vittoria consecutiva del Villa dopo aver fallito una vittoria nelle prime sei partite della stagione. In precedenza padroni di casa in vantaggio con l'ex juventino Bentancur al 5', pareggio di Rogers per gli ospiti al 37'.

