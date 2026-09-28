Juve, stop e spavento col Portogallo per Conceicao. Oggi i controlli alla coscia

Brutto spavento per Francisco Conceicao nella sfida di Nations League che il suo Portogallo ha vinto in Norvegia. A fine primo tempo, l'esterno della Juventus ha subito un duro colpo in uno scontro con Ryerson, avendo la peggio tra i due e rimanendo poi a terra per diversi minuti.
Dopo l'intervento dello staff medico portoghese, Conceicao si è rialzato ed è rientrato in campo, pur senza nascondere un'espressione dolorante per il problema alla coscia sinistra. Chico ha provato a stringere i denti e a giocare anche nella ripresa, ma per precauzione il ct Jorge Jesus lo ha sostituito al 54', schierando l'ex Milan Rafa Leao al suo posto.
Oggi i controlli approfonditi nel ritiro del Portogallo, anche se il fatto che Conceicao si sia rialzato sulle sue gambe e abbia dato disponibilità per cercare di giocare il secondo tempo tranquillizza in parte la Juventus, che attende notizie positive. Al momento, non ci sono segnali di allarme, ma è chiaro che i bianconeri aspettano il responso ufficiale dallo staff portoghese prima di poter sorridere.
Anche perché Luciano Spalletti ha già tanti problemi relativi agli infortuni, ben 11 da inizio stagione. I più gravi hanno colpito Thuram, Yildiz, Locatelli e Grabara, costretti all'operazione per Ko di entità diversa. I bianconeri sperano di non dover aggiungere altri calciatori alla lista, mentre attendono il rientro di Ekhator e Boga, probabile a questo punto solamente dopo la sosta di novembre.
Qualche settimana in più, almeno, per Kenan Yildiz, che nella migliore delle ipotesi potrà tornare in campo a inizio o metà dicembre dopo l'operazione al quinto metatarso del piede sinistro. È invece finito il 2026 di Locatelli e Thuram, sotto i ferri per problemi alle ginocchia.