NATIONS LEAGUE

Juve, stop e spavento col Portogallo per Conceicao. Oggi i controlli alla coscia

L'esterno ha subito un brutto colpo da Ryerson nella sfida con la Norvegia, poi è rientrato in campo. I bianconeri aspettano notizie positive

28 Set 2026 - 08:59
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Brutto spavento per Francisco Conceicao nella sfida di Nations League che il suo Portogallo ha vinto in Norvegia. A fine primo tempo, l'esterno della Juventus ha subito un duro colpo in uno scontro con Ryerson, avendo la peggio tra i due e rimanendo poi a terra per diversi minuti. 

Dopo l'intervento dello staff medico portoghese, Conceicao si è rialzato ed è rientrato in campo, pur senza nascondere un'espressione dolorante per il problema alla coscia sinistra. Chico ha provato a stringere i denti e a giocare anche nella ripresa, ma per precauzione il ct Jorge Jesus lo ha sostituito al 54', schierando l'ex Milan Rafa Leao al suo posto. 

Oggi i controlli approfonditi nel ritiro del Portogallo, anche se il fatto che Conceicao si sia rialzato sulle sue gambe e abbia dato disponibilità per cercare di giocare il secondo tempo tranquillizza in parte la Juventus, che attende notizie positive. Al momento, non ci sono segnali di allarme, ma è chiaro che i bianconeri aspettano il responso ufficiale dallo staff portoghese prima di poter sorridere. 

Anche perché Luciano Spalletti ha già tanti problemi relativi agli infortuni, ben 11 da inizio stagione. I più gravi hanno colpito Thuram, Yildiz, Locatelli e Grabara, costretti all'operazione per Ko di entità diversa. I bianconeri sperano di non dover aggiungere altri calciatori alla lista, mentre attendono il rientro di Ekhator e Boga, probabile a questo punto solamente dopo la sosta di novembre.

Qualche settimana in più, almeno, per Kenan Yildiz, che nella migliore delle ipotesi potrà tornare in campo a inizio o metà dicembre dopo l'operazione al quinto metatarso del piede sinistro. È invece finito il 2026 di Locatelli e Thuram, sotto i ferri per problemi alle ginocchia.

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