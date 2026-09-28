Juve, stop e spavento col Portogallo per Conceicao. Oggi i controlli alla coscia

Dopo l'intervento dello staff medico portoghese, Conceicao si è rialzato ed è rientrato in campo, pur senza nascondere un'espressione dolorante per il problema alla coscia sinistra. Chico ha provato a stringere i denti e a giocare anche nella ripresa, ma per precauzione il ct Jorge Jesus lo ha sostituito al 54', schierando l'ex Milan Rafa Leao al suo posto.