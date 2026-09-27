La Juve sfida United e Liverpool: Balde del Barcellona nel mirino per la fascia sinistra

La Juve sfida Manchester United e Liverpool nella corsa ad Alejandro Balde del Barcellona. Lo riferisce il quotidiano catalano 'Sport'. Il terzino sinistro, classe 2003, cresciuto nella cantera blaugrana e in prima squadra dal settembre 2021, finora ha collezionato soltanto 12' minuti in stagione (nella Liga contro il Racing Santander): il tecnico Flick gli ha messo davanti nelle gerarchie Cancelo e il giovane Xavi Espart. Il giocatore sembrava destinato a lasciare il Barcellona entro la fine del mercato estivo, con il suo procuratore Jorge Mendes che si era messo già al lavoro per trovare una nuova sistemazione allo spagnolo. Alla fine Balde è rimasto con l'obiettivo di conquistare la fiducia dell'allenatore e di ribaltare le gerarchie sulla fascia ma la sua avventura in blaugrana (ha un contratto fino a giugno 2028) potrebbe interrompersi a gennaio. In questo scenario vuole inserirsi la Juve, che punta a portare a Torino il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona valuta Balde circa 30 milioni di euro.