Juve, Ronaldo mostra i muscoli: Ajax nel mirino

31/03/2019

Cristiano Ronaldo non molla mai. Nemmeno quando c'è da lavorare duro per recuperare da un infortunio in tempi lampo. Lo dicono i precedenti del portoghese e dai suoi profili social arrivano nuove conferme sulla dedizione del campione bianconero. Dopo aver mostrato un video mentre si allena in vasca per non perdere il tono muscolare, CR7 ha pubblicato infatti una foto che lo ritrae dopo un allenamento personalizzato per recuperare dall'infortunio. Ronaldo mostra i muscoli: nel mirino c'è l'Ajax.