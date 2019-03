Juventus, Cristiano Ronaldo lavora in piscina per recuperare

30/03/2019

Continua l'operazione recupero per Cristiano Ronaldo. Il portoghese della Juventus, uscito per infortunio con la sua nazionale, ha nel mirino la doppia sfida di Champions contro l'Ajax - almeno la sfida di ritorno. Il programma di recupero prevede fisioterapia, massaggi e tecarterapia, ma CR7 si sta allenando anche in piscina per non dilatare i tempi di recupero mantenendo il tono muscolare. Le vasche sono riscaldate a una temperatura superiore.