Juve, Ronaldo: "Il successo arriva quando i sogni sono più grandi delle scuse"

La Juventus si scuce dal petto lo scudetto dopo nove anni e rischia addirittura di non partecipare alla prossima Champions League. Sul banco degli imputati è finito anche Cristiano Ronaldo, in ombra nelle ultime uscite e i cui gol servono a Pirlo come l'ossigeno. "Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle scuse" il post motivazionale di CR7, che prova a scuotere i compagni per il rush finale.