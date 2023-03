Juve, Pogba salta anche la sfida con la Sampdoria

ALTRO RINVIO

Il francese non è stato convocato a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura

© Getty Images Doveva essere la partita del rientro dopo la punizione per il ritardo al ritiro pre-Friburgo e invece Paul Pogba dovrà guardare dalla tribuna anche Juventus-Sampdoria. Il francese, infatti, non è stata inserito tra i convocati di Allegri per il match dello Stadium. Motivo? Un problema muscolare "avvertito durante la rifinitura di questa mattina", come ha fatto sapere il club bianconero.

Insomma, l'ennesima brutta notizia per la Juve in un momento non certo facile per quanto riguarda le assenze, con Di Maria, Chiesa e Alex Sandro costretti ai box dopo i problemi emersi in seguito alla partita di giovedì sera in Europa League.

Il fatto è che per Pogba non si tratta di una novità, visto che in questa stagione ha giocato solo una manciata di minuti contro il Torino e la Roma, subentrando dalla panchina. E quando sembrava essere pronto a partire titolare, sono arrivate prima l'esclusione punitiva e poi questo ennesimo stop fisico. Ancora non è chiara l'entità del guaio muscolare e nei prossimi giorni si capirà se potrà essere a disposizione per la trasferta di Friburgo e il successivo match contro l'Inter a San Siro.