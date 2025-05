Clamoroso in casa Juventus: Calvo dà le dimissioni, via a fine stagione

Non basta la sconfitta della Roma a riportare il sorriso in casa Juventus perché poco dopo la fine della gara di Bergamo arriva la notizia di un clamoroso scossone societario che potrebbe segnare l’inizio di una rivoluzione o, almeno, di un rimpasto all’interno della dirigenza bianconera: Francesco Calvo rassegnerà le proprie dimissioni alla fine del campionato. La notizia, anticipata da Telelombardia e confermata da Calciomercato.com, sarebbe clamorosa a due giornate dalla fine del campionato, con la Champions ancora da conquistare e lo sponsor di maglia da annunciare (magari in tempo per il Mondiale per Club).