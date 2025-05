Uefa, Ceferin: "Con Europei femminili ulteriore sviluppo movimento"

Con un aumento degli investimenti, un maggiore coinvolgimento dei tifosi e un forte impegno nella costruzione di un'eredità sostenibile, gli Europei Uefa 2025 in Svizzera sono destinati a portare ad una ulteriore rapida crescita del calcio femminile. L'impatto sociale ed economico previsto è stato delineato nel rapporto sull'impatto pre-torneo, commissionato dalla Uefa e consegnato da EY. I risultati si basano su una revisione dei piani e dei budget esistenti forniti dalla Uefa, dalla Federcalcio svizzera (SFA), dalle autorità cittadine ospitanti e dal governo federale svizzero, insieme a approfondimenti provenienti da eventi comparabili e discussioni con le parti interessate del torneo. Il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, ha dichiarato: "L'impatto di Women's EURO 2025 va ben oltre la competizione stessa. Con un montepremi record e un interesse senza precedenti da parte degli sponsor, il torneo porterà più investimenti che mai nel gioco femminile. Inoltre, sono stati stanziati ingenti finanziamenti per progetti in Svizzera, garantendo che i benefici dell'ospitalità si estendano ben oltre il fischio finale". Dominique Blanc, presidente della Federazione Svizzera, ha dichiarato: "Il paese farà rapidamente un altro grande passo avanti grazie alla gioia e all'eccitazione per questo torneo. Abbiamo sviluppato un piano di sostenibilità in collaborazione con il governo e le associazioni regionali, che garantirà l'eredità dell'evento. Vogliamo raddoppiare il numero di giocatrici, portandolo a 80.000, così come il numero di allenatrici e arbitri donne. Inoltre, vogliamo anche aumentare significativamente il numero di donne rappresentate a tutti i livelli degli organi governativi del calcio".