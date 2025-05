Juventus, Douglas Luiz ci ricasca e la confessione social è un caso: "Mi manca l'Aston Villa"

In casa Juventus Douglas Luiz continua a far parlare di sé. Non tanto per le prestazioni in campo, usato col contagocce nelle ultime settimane da Igor Tudor, quanto per alcune dichiarazioni social che non hanno di certo fatto piacere alla società bianconera. Un bis per il brasiliano che, dopo essersi sfogato su Instagram, si è lasciato andare a uno sfogo durante una live.