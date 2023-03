Juventus, Pogba enigmatico sui social: un nuovo inizio in bianconero

La seconda vita di Paul Pogba alla Juventus non sta andando come entrambe le parti avrebbero sognato in estate. L'esclusione per motivi disciplinari dalla partita di Europa League col Friburgo è stato l'ultimo episodio di una stagione travagliata, partita male con l'infortunio e la gestione dello stesso da parte del centrocampista che lo ha portato a rientrare in campo solo a febbraio. Dichiarazioni riguardo l'esclusione sono arrivate solo dalla società, Pogba non ha dato versione ma è tornato a comunicare coi social.