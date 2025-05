Cragnotti a Formello per libro sui 25 anni dello scudetto della Lazio

Sergio Cragnotti, storico ex Presidente del club, tornerà a far visita al Lazio Training Center di Formello. L`ex patron biancoceleste, su invito della Società, parteciperà alla presentazione di un libro celebrativo dedicato al 25° anniversario dello Scudetto del 2000. L`evento si terrà martedì 13 maggio 2025 alle ore 12:00 presso il Centro Sportivo di Formello. All`appuntamento sarà presente il Presidente Claudio Lotito, che accoglierà per la prima volta a Formello Sergio Cragnotti. Il suo ritorno nel centro sportivo biancoceleste avviene infatti dopo 22 anni dall`ultima visita, una presenza di grande valore simbolico per tutta la famiglia laziale e per la storia del Club.