Costacurta: "Sorpreso di vedere Ancelotti ct del Brasile"

"Mi sorprende molto, pensavo che continuasse in una squadra di club e sono molto sorpreso. Questo non vuol dire che non sono contento, per Carlo è una esperienza sensazionale contro la squadra più iconica del mondo per farla tornare ai massimi livelli". Così Alessandro Costacurta, storico difensore del Milan e fedelissimo di Carlo Ancelotti, commenta la decisione del tecnico emiliano di diventare il nuovo ct del Brasile. "Lui ha la capacità, con la sua mentalità, di far rendere al meglio sempre i suoi giocatori. Può essere quell'allenatore che all'arrivo anche da una situazione poco positiva nel club riesce a tirare fuori il meglio. Credo che questa sia la sua forza e il brasila lo abbia scelto per questo", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. "Il Real logora quando non vinci, anche se hai avuto una stagione straordinaria solo 12 mesi fa. Forse i giocatori avevano bisogno di nuove motivazioni. Penso che questo addio sia arrivato nel momento migliore anche per lui", ha detto poi Costacurta sull'addio di Ancelotti al Real. "È sempre stato considerato un gestore, ma in realtà lui è un grandissimo tattico e questo viene sottovalutato. Sono curioso di vedere con che modulo farà giocare quei fenomeni", ha concluso.