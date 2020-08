Juve, Pirlo ha fretta di iniziare: alle 8.45 è già alla Continassa

JUVE

Andrea Pirlo ha fretta di cominciare. L'inizio della nuova era in casa Juve all'insegna del 'Maestro' ora diventato 'Mister' è fissato nel pomeriggio. Ma lui alle 8.45 è già alla Continassa, è tra i primi a varcare i cancelli: c'è da scoprire un mondo, c'è da organizzare il lavoro da zero con il suo staff tutto nuovo. Non c'è tempo da perdere e Pirlo vuole farsi trovare pronto. Come lo era in campo. Juve: Pirlo arriva alla Continassa

La stagione bianconera comincia tra tanti punti interrogativi. A partire proprio da Pirlo, che dà il via alla sua nuova vita in panchina. Alla Continassa Cristiano Ronaldo risponderà presente. All'appello di fatto mancherà soltanto Matuidi, che ha rescisso il contratto ed è approdato all'Inter Miami di Beckham. Ci saranno invece Khedira e Higuain, di cui la Juve vuole liberarsi. Gli unici volti nuovi sono quelli di Arthur, che ha già fatto parlare di sè per questioni extracalcistiche, e Kulusevski.

Intorno alle 10.25 Pirlo, accompagnato dal suo vice Tudor, è arrivato al JMedical. Al centro medico bianconero visite di rito anche per Romero, Kulusevski, Perin e Ramsey.