Juve, stangata per Arthur: 8 mesi senza patente e multa dopo l'incidente

Otto mesi senza patente e multa di 1.200 euro. Questa la sanzione - secondo quanto riferito dal 'As' - per il nuovo acquisto della Juve Arthur. Nei giorni scorsi il centrocampista brasiliano, in bianconero nell'operazione che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona, era stato protagonista di un incidente con la sua Ferrari a Palafrugell, in Costa Brava. Dal test alcolemico cui è stato sottoposto dalla polizia locale è risultato che il suo livello di alcol nel sangue era il doppio del consentito in Catalogna, sfociando dunque nel penale.