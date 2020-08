Juve, da Tudor a Baronio fino a Bertelli: ecco lo staff di Andrea Pirlo

Adesso è ufficiale: ecco lo staff di Andrea Pirlo. Quello che sui social si era trasformato negli ultimi giorni in un piccolo-scherzoso tormentone, adesso non è più un mistero. La Juve ha pubblicato infatti sul proprio sito la lista dei collaboratori del neo-tecnico bianconero, precisando inoltre che la squadra inizierà lunedì la preparazione allo Juventus Training Center alla Continassa. Il vice di Pirlo sarò dunque Igor Tudor che "oltre ad aver ricoperto il ruolo di allenatore in seconda nella Nazionale Croata - specifica il sito bianconero ha guidato negli anni l'Hajduk Spalato, il Paok Salonicco, il Karabükspor, il Galatasaray e l'Udinese.