Juve, Paratici: "Allegri? Testa solo alle partite. Fuori dalle prime 4 una non ipotesi"

"Allegri? In questo momento pensiamo a lavorare, non c’è nessun ragionamento che va al di là delle partite. Il resto lascia il resto che trova". Il ds della Juve Fabio Paratici dribbla i rumors sul possibile ritorno dell'ex tecnico bianconero in panchina. "Se Pirlo può subire pressioni? Noi da undici anni siamo a questo livello e di pressioni ne riceviamo ogni giorno. Le riceviamo quando vinciamo gli scudetti o i titoli, figuriamoci quando le cose non vanno come al solito - ha aggiunto prima del recupero contro il Napoli - La stessa cosa vale per Andrea, è da anni a questi livelli". E ancora: "Juve fuori dalle prime quattro? "Non ci pensiamo, è una non ipotesi"