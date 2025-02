Juve, Motta rilancia Thuram e perde Douglas Luiz: è a rischio anche il Psv. Cambiaso in gruppo

Per un Cambiaso che torna in gruppo e quindi convocabile per l'Inter, Thiago Motta perde Douglas Luiz. Il centrocampista, in crescita nelle ultime uscite, ha rimediato un affaticamento muscolare: niente derby d'Italia e a rischio anche il ritorno con il Psv in programma per mercoledì sera. Davanti a questo scenario è probabile che venga confermato Locatelli al fianco di Thuram, in odore di rilancio. Il francese non si vede dal 1' dalla sfida con il Napoli dello scorso 25 gennaio (bianconeri sconfitti per 2-1 al Maradona).