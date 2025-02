Kolo Muani: "Alla Juventus si lavora molto di più, sono contento qui a Torino"

Intanto, però, bisogna pensare al derby d'Italia contro l'Inter. "È una grande sfida, grandissima. E' un derby. Bisogna prepararsi al meglio ed è quello che stiamo facendo in questi giorni. Penso che domenica sarà una grande partita, la migliore occasione per mostrare quello di cui siamo capaci, non solo ai nostri tifosi, ma a tutti quelli che guarderanno la partita. Starà a noi di mostrare il nostro livello più alto, sudare la maglia per portare a casa i tre punti", ha aggiunto il giocatore francese.