Hancko lancia un segnale alla Juve: il piano di Giuntoli e il grande pericolo per l'estate

Dopo averlo visto in azione in occasione di Feyenoord-Milan, Giuntoli non ha davvero più dubbi: David Hancko è il difensore giusto per la Juventus. Il 27enne, leader della difesa olandese, ha trascinato i compagni in un match delicato ergendosi a perfetta colonna del reparto arretrato. Autore di una prestazione precisa a senza sbavature, il classe 1997 ha annullato il rossonero Gimenez, suo ex compagno, confermando di essere pronto per il grande salto.