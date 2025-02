Juve, Motta: "L'eliminazione fa molto male, ma dobbiamo rialzarci subito"

"Non abbiamo buttato via la qualificazione - ha aggiunto commentando le dichiarazioni post partita di Locatelli -. Abbiamo provato fino all'ultimo a superare l'avversario. Non siamo stati più bravi di loro durante tutta la partita e il PSV ha meritato il passaggio agli ottavi". "Non farei nulla di diverso, sono convinto di tutto, anche dei cambi - ha proseguito il tecnico bianconero -. Abbiamo fatto tre cambi forzati. Veiga si è fatto male, Koop aveva la febbre e anche oggi non si sentiva bene. Anche Cambiaso era stanco e mi ha chiesto il cambio".