Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha commentato la sconfitta contro il PSV Eindhoven che ha eliminato i bianconeri dalla Champions League: "Abbiamo buttato via una qualificazione, non ho una spiegazione, siamo tutti responsabili. Un ko che fa male, loro hanno voluto e meritato la vittoria più di noi. Dobbiamo guardarci in faccia, prenderci le nostre responsabilità, andare avanti e fare meglio" le parole a Prime Video.