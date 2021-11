Juve, Morata contro le critiche: "Accetto i fischi, ma non l'odio"

"Nessuno è perfetto, non siamo macchine, so cosa mi viene richiesto. Le critiche e i fischi non mi fanno arrabbiare, anche se mi dà fastidio. Ma l'odio no". Così Alvaro Morata, attaccante della Juventus, nel corso di una intervista a El Pais dal ritiro con la Spagna. "Dentro il campo possono insultarmi o sputare, ma fuori quando vado a passeggio io, o mia moglie, con i miei figli, no, è diverso", ha aggiunto. Morata ha quindi parlato del difficile inizio di stagione con la Juventus e con la Nazionale. "Sono stato fuori quasi un mese e nella fretta di rientrare non stavo bene fisicamente. Ho dovuto lavorare molto per la squadra e non ero lucido per fare gol", ha spiegato.