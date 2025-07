Juve, altro infortunio per Milik: ferita alla tibia dopo un incidente in palestra

Non c'è pace per Arkadiusz Milik. L'attaccante della Juventus, ai box da giugno 2024, si è fatto male nuovamente nel corso della giornata di ieri e dovrà stare fermo per circa 7 giorni. Il polacco, infatti, ha riportato una "una ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra durante un incidente fortuito in palestra", come riferisce la Juventus in un bollettino pubblicato sul proprio sito. Un altro incidente di percorso per Milik, il cui rientro in campo è atteso per questa stagione.