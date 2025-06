Juventus, Tudor ritrova Koopmeiners: l'olandese pronto per il Mondiale per Club

L'ex Atalanta era ai box da metà aprile quando, subito dopo aver contribuito con un gol al successo sul Lecce in campionato, si era dovuto fermare per un problema al tendine d'Achille. Aveva saltato le successive cinque partite ed era tornato in panchina per l'ultima di Serie A contro il Venezia, senza però scendere in campo. A campionato concluso aveva proseguito il lavoro di recupero proprio in vista dell'appuntamento americano, in cui punta a rilanciarsi anche agli occhi della nuova dirigenza dopo una prima stagione in bianconero fatta di tanti bassi e pochissimi alti.