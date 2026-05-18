Juve, la Champions sul campo non manca da 15 anni: sono due i dati che spaventano. E quel paragone Spalletti-Tudor...

Tornando sul lavoro di Spalletti che, ha ottenuto 12 punti contro Lazio, Como, Milan, Atalanta, Hellas Verona, Genoa, Inter e Parma proprio come il suo predecessore Tudor, attenzione a due dati che dicono molto: contro la Viola la Juve ha ottenuto per la 16esima volta in stagione gol al primo tiro in porta (sui 35 subiti, percentuale del 46%). Statistica che accende ancora i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che perfetto. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte. In Serie A, con Spalletti, la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio. Segno della scarsa personalità della squadra quando è sotto pressione, specialmente tra mura amiche.