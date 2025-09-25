Logo SportMediaset
verso juve-atalanta

Juve: lavoro differenziato per Conceiçao ma ci sarà con l'Atalanta

Tudor ha a disposizione estro e fantasia col portoghese e Zhegrova, che sta migliorando di condizione

25 Set 2025 - 16:56

La Juventus di Tudor sta lavorando per correggere gli errori difensivi e aumentare il peso offensivo: la classifica sorride ma l'allenatore croato sa bene di dover elevare la qualità del suo gioco, per farlo può contare su due mancini di estro e fantasia. Francisco Conceiçao, il 22enne portoghese riscattato a suon di milioni dal Porto, e Edon Zhegrova, il 26enne kosovaro, che sta rientrando in condizione e che ha stregato i bianconeri lo scorso anno in Champions con la maglia del Lille.

Conceiçao è ormai un jolly di cui Tudor raramente fa a meno, a bersaglio nel risicato pareggio di Verona. Oggi ha fatto lavoro differenziato ma è solo una questione di gestione delle energie, contro l'Atalanta ci sarà. Chico nella stagione passata ci ha messo un bel po' per convincere il croato dopo il subentro, conquistandosi poi grande spazio nell'economia del 3-4-2-1, agendo sulla trequarti leggermente defilato sul centrodestra. Insomma un'ala adattata con profitto a nuovi compiti, ciò che Tudor chiederà verosimilmente anche a Zhegrova.

Gettato nella mischia nella rimonta col Dortmund, Edon ha dato il la all'azione del 4-4, non si è però ripetuto nel finale del Bentegodi. Ancora carente la forma fisica ma il bagaglio tecnico non è in discussione. Dalla sua può vantare l'intesa coltivata al Lille con David, e una duttilità che può consentire a Tudor di sfruttarne la creatività o a ridosso della punta o nella posizione naturale, sull'ala. Conceiçao e Zhegrova, simili in tanti aspetti, spesso saranno in concorrenza. Senza dubbio soluzioni di qualità in più per la Juve di Tudor.

