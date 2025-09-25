Juve: lavoro differenziato per Conceiçao ma ci sarà con l'Atalanta

La Juventus di Tudor sta lavorando per correggere gli errori difensivi e aumentare il peso offensivo: la classifica sorride ma l'allenatore croato sa bene di dover elevare la qualità del suo gioco, per farlo può contare su due mancini di estro e fantasia. Francisco Conceiçao, il 22enne portoghese riscattato a suon di milioni dal Porto, e Edon Zhegrova, il 26enne kosovaro, che sta rientrando in condizione e che ha stregato i bianconeri lo scorso anno in Champions con la maglia del Lille.