Spalletti furioso nell'intervallo di Pisa: "Svegliatevi, siete la Juve!". Il retroscena della strigliata

Pisa-Juventus: le foto della sfida
© Getty Images
© Getty Images
Retroscena Pisa-Juve, Spalletti perde la voce per le urla nell'intervallo. Il discorso alla squadra: cosa ha dettodi Stefano Fiore
Voce bassa, quasi assente. Luciano Spalletti ha lasciato l'Arena Garibaldi quasi afono, pagando il prezzo delle urla lanciate per scuotere la sua Juventus. La scena madre si è consumata nell'intervallo, quando il tecnico toscano ha alzato i decibel per dare la carica dopo un primo tempo a suo parere troppo deludente in alcuni aspetti, scatenando una reazione simile a quella vista in Champions contro il Pafos.
Niente paura o gambe tremanti, questa volta il nemico era la mancanza di concentrazione. Spalletti non ha usato mezzi termini davanti a una squadra in silenzio. "Svegliatevi, non può essere questo il livello! Siete sotto al vostro standard", ha tuonato il tecnico. E ancora, toccando l'orgoglio del gruppo: "Siete la Juve, fatelo vedere".
Un richiamo all'identità e alla responsabilità, necessario per evitare che la squadra, salvata dai pali nel primo tempo (proprio come col Pafos), cadesse vittima dei propri errori. La strigliata ha funzionato: nella ripresa la Juve ha cambiato volto, ma la voce di Spalletti è rimasta negli spogliatoi di Pisa.
© Getty Images
© Getty Images