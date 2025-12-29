Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
juve

Spalletti furioso nell'intervallo di Pisa: "Svegliatevi, siete la Juve!". Il retroscena della strigliata

Retroscena Pisa-Juve, Spalletti perde la voce per le urla nell'intervallo. Il discorso alla squadra: cosa ha detto

di Stefano Fiore
29 Dic 2025 - 09:16

Voce bassa, quasi assente. Luciano Spalletti ha lasciato l'Arena Garibaldi quasi afono, pagando il prezzo delle urla lanciate per scuotere la sua Juventus. La scena madre si è consumata nell'intervallo, quando il tecnico toscano ha alzato i decibel per dare la carica dopo un primo tempo a suo parere troppo deludente in alcuni aspetti, scatenando una reazione simile a quella vista in Champions contro il Pafos.

Pisa-Juve, il discorso di Spalletti: "Livello inaccettabile"

 Niente paura o gambe tremanti, questa volta il nemico era la mancanza di concentrazione. Spalletti non ha usato mezzi termini davanti a una squadra in silenzio. "Svegliatevi, non può essere questo il livello! Siete sotto al vostro standard", ha tuonato il tecnico. E ancora, toccando l'orgoglio del gruppo: "Siete la Juve, fatelo vedere".

Un richiamo all'identità e alla responsabilità, necessario per evitare che la squadra, salvata dai pali nel primo tempo (proprio come col Pafos), cadesse vittima dei propri errori. La strigliata ha funzionato: nella ripresa la Juve ha cambiato volto, ma la voce di Spalletti è rimasta negli spogliatoi di Pisa.

Pisa-Juventus: le foto della sfida

1 di 23
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

pisa
juventus
spalletti
intervallo
discorso

Ultimi video

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

02:01
Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

03:10
Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

02:10
Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

01:13
Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

02:03
Milan-Verona 3-0: gli highlights

Milan-Verona 3-0: gli highlights

00:31
Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

02:51
Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

01:16
Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

01:30
DICH NKUNKU POST VERONA 28/12 DICH

Nkunku: "Grande gioia, aspettavo questo momento"

00:10
DICH DE ROSSI PRE ROMA 28/12 DICH

De Rossi: "Se faremo gol sarò felice, se vinceremo sarò felice"

00:22
DICH GASP PRE GENOA 28/12 DICH

Gasperini: "De Rossi ha dato coraggio al Genoa"

00:12
DICH ALLEGRI PRANZO 28/12 DICH

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

01:16
DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

01:48
DICH CALABRESI POST JUVE 27/12 DICH

Calabresi: "Rabbia e delusione, abbiamo fatto di tutto per passare in vantaggio"

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

Zampata di Kalulu e timbro di Yildiz, la Juventus passa a Pisa: terza vittoria di fila per Spalletti

Khephren Thuram stuzzica Marcus: "Gli regalo la maglia della Juve..."

C'è Buffon junior sulla strada della Juve che punta il secondo posto

Il filotto di vittorie e i buoni propositi di Spalletti per il 2026 della Juve: più coraggio e qualità nelle scelte

Spalletti: "Primo tempo sotto livello, siamo una buona squadra ma non basta dirlo..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:04
Inter, Zielinski: "Con Inzaghi ero in terza fila, Chivu coinvolge più giocatori"
09:42
Simonelli: "Milan-Como si giocherà a San Siro nella prima data utile"
09:21
Juve, altro record per Yildiz: aggancia Del Piero
23:10
Inter, Pio Esposito: "Voglio lavorare e imparare tutti i giorni"
23:06
Inter, Lautaro: "Era uno scontro diretto, sono contento perché abbiamo fatto un'ottima partita"