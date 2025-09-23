Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL FLOP

Juve, Koopmeiners scommessa persa? Tudor non trova una soluzione e il mercato incombe

Come l'anno scorso, l'olandese è in grande difficoltà. E lo spettro di Milinkovic-Savic aleggia su di lui

23 Set 2025 - 10:59
© IPA

© IPA

La stagione è appena iniziata ma c'è chi è già finito dietro la lavagna, travolto dalle critiche. Come l'anno scorso, Teun Koopmeiners è un caso in casa Juventus. Del calciatore ammirato con la maglia dell'Atalanta a Torino non c'è ancora traccia e l'acquisto più caro della campagna acquisti 2024 (operazione totale da 60,7 milioni bonus compresi) rimane sempre un oggetto misterioso. Igor Tudor, che a inizio agosto si era sbilanciato ("Sarà la sua stagione, avrà un ruolo importante"), lo ha sempre utilizzato nelle prime 5 uscite stagionali, lo ha impiegato sia in mezzo al campo che alle spalle della punta ma senza trovare una soluzione al suo rendimento ancora deficitario.

Dopo la mezzora incoraggiante (al posto di Locatelli) al debutto contro il Parma e la prova appena sufficiente contro il Genoa (altra mezzoretta al posto del capitano), Koop è ripiombato nell'anonimato con una serie di prestazioni non all'altezza che hanno scatenato i mugugni dei tifosi. Contro l'Inter, l'ex Atalanta ha giocato 74' incolori alle spalle di Vlahovic fino alla sostituzione con il match-winner Adzic. Tudor gli ha rinnovato la fiducia in Champions League contro il Borussia Dortmund dove, dopo un discreto primo tempo, è naufragato nella ripresa in cui ha anche sulla coscienza il gol di Nmecha, a cui ha concesso troppo agevolmente la conclusione dal limite. Dopo 69' la sostituzione con Locatelli che ha ridato un po' di equilibrio in mezzo al campo. A Verona, invece, Koop ha giocato la ripresa al posto del compagno ma anche lui è stato travolto dal maggior dinamismo dei centrocampisti scaligeri.

Leggi anche

Juve in ansia: Koopmeiners resta un caso, ma anche Di Gregorio preoccupa

Da quando è sbarcato a Torino, il suo rendimento non è mai stato all’altezza delle aspettative. La sua rinascita è un obiettivo che il club si è prefissato, ma al momento sembra una meta davvero lontana. I tifosi bianconeri hanno perso già da un po' le speranze e ora anche i dirigenti si guardano attorno. Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino dei bianconeri. Il suo contratto con l'Al Hilal di Simone Inzaghi scadrà a giugno e per questo l'operazione offre qualche sprazzo di riuscita. Considerando che il centrocampista ex Lazio si libererebbe a zero tra pochi mesi, gli arabi potrebbero accontentarsi di una cifra minima. Senza contare la volontà del giocatore di tornare in Europa. Comunque sia, nonostante un contratto fino al 2029, Koopmeiners è ormai a un bivio: o cambia marcia oppure il divorzio a gennaio o la prossima estate appare inevitabile.

teun koopmeiners
juventus

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

01:02
Conte: "Da fuori arrivano missili..."

Conte: "Da fuori arrivano missili..."

03:08
Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

00:57
Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

01:39
SRV RULLO COPPA ITALIA CAGLIARI-FROSINONE E UDINESE-PALERMO 22/09 SRV

Coppa Italia show: la vigilia di Cagliari-Frosinone e Udinese-Palermo

01:15
SRV RULLO VIGILIA MILAN-LECCE - CHI GIOCA? 22/9 SRV

Domani Milan-Lecce: turnover Allegri, c'è Maignan

04:27
Pisacane: "Concentrazione alta"

Pisacane: "Concentrazione alta"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS SENZA (NUOVI) ATTACCANTI (MUSICATO) 22/9 SRV

Juve, attacco a metà: dove sono David e Openda?

01:27
SRV RULLO POST DERBY ROMA GODE - LAZIO TREMA 22/9

Capitale a due facce: Gasperini sogna, Lazio in piena crisi

01:37
SRV RULLO BUFERA SAN SIRO (AGGIORNATO) 22/9 SRV

San Siro, futuro in bilico: Inter e Milan sempre più verso l'addio

01:48
SRV RULLO INTER COSA VA E COSA NO - POST SASSUOLO (MUSICATO) 22/9 SRV

Inter alti e bassi: Chivu respira tra gioco e sofferenza

01:31
DICH PISACANE PRE FROSINONE DICH

Pisacane pre Frosinone: "Niente cali di concentrazione"

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

I più visti di Juventus

Tudor è una furia contro l'arbitro: "Il rigore è una cosa vergognosa e se non è rosso su Gatti..."

Inchiesta Prisma, il Gup accoglie le richieste di Agnelli e degli altri ex dirigenti: ok al patteggiamento

Juve, sguardo alle maglie 2026: spunta un'edizione speciale in blu

Agnelli: "Patteggiamento scelta sofferta ma giusta, il mio amore per la Juventus resta immutato"

Bremer spaventa la Juve: si accascia a terra ma il club rassicura: "Solo stanchezza"

Rapuano in Verona-Juve

Rapuano mette tutti d'accordo: arbitraggio gravemente insufficiente

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:27
Milan, Maignan convocato per il Lecce
12:56
Champions League: Napoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi
12:16
Lazio, Fabiani: "Nuno Tavares non ha lasciato lo stadio dopo il derby, nessuna multa"
11:19
Dembélé: "Voglio restare al top ancora molto a lungo"
10:20
L'ex ct Prandelli su Vlahovic: "Un campione, ha dimostrato serietà"