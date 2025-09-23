Juve, Koopmeiners scommessa persa? Tudor non trova una soluzione e il mercato incombe

Dopo la mezzora incoraggiante (al posto di Locatelli) al debutto contro il Parma e la prova appena sufficiente contro il Genoa (altra mezzoretta al posto del capitano), Koop è ripiombato nell'anonimato con una serie di prestazioni non all'altezza che hanno scatenato i mugugni dei tifosi. Contro l'Inter, l'ex Atalanta ha giocato 74' incolori alle spalle di Vlahovic fino alla sostituzione con il match-winner Adzic. Tudor gli ha rinnovato la fiducia in Champions League contro il Borussia Dortmund dove, dopo un discreto primo tempo, è naufragato nella ripresa in cui ha anche sulla coscienza il gol di Nmecha, a cui ha concesso troppo agevolmente la conclusione dal limite. Dopo 69' la sostituzione con Locatelli che ha ridato un po' di equilibrio in mezzo al campo. A Verona, invece, Koop ha giocato la ripresa al posto del compagno ma anche lui è stato travolto dal maggior dinamismo dei centrocampisti scaligeri.