Juve, inaugurata la "Hall of Fame": "Un omaggio alle leggende bianconere"

Allo Juventus Museum è stata scritta una nuova pagina della storia bianconera con l'inaugurazione della "Hall of Fame". Alla presenza dI Gianluca Ferrero, Presidente della Juventus, e Paolo Garimberti, Presidente dello Juventus Museum, l'evento ha segnato l'inizio di un progetto unico ed emozionante per il club bianconero. Per la prima volta, la Juve ha deciso infatti di dedicare uno spazio permanente e ufficiale a chi, nel corso degli anni, ha saputo trasformare la maglia del club in leggenda. Un luogo speciale per la Juve. "La Hall of Fame è un omaggio a chi, con la prima squadra maschile e quella femminile, ha fatto la storia, e insieme un ponte con il futuro: un luogo in cui rivivere emozioni, tramandare valori", si legge nel comunicato della Juve.