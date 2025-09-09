Juve, inaugurata la "Hall of Fame": "Un omaggio alle leggende bianconere"

© juventus.com
John Elkann: "Uno straordinario tributo alla grandezza del nostro club e ai suoi protagonisti"
Allo Juventus Museum è stata scritta una nuova pagina della storia bianconera con l'inaugurazione della "Hall of Fame". Alla presenza dI Gianluca Ferrero, Presidente della Juventus, e Paolo Garimberti, Presidente dello Juventus Museum, l'evento ha segnato l'inizio di un progetto unico ed emozionante per il club bianconero. Per la prima volta, la Juve ha deciso infatti di dedicare uno spazio permanente e ufficiale a chi, nel corso degli anni, ha saputo trasformare la maglia del club in leggenda. Un luogo speciale per la Juve. "La Hall of Fame è un omaggio a chi, con la prima squadra maschile e quella femminile, ha fatto la storia, e insieme un ponte con il futuro: un luogo in cui rivivere emozioni, tramandare valori", si legge nel comunicato della Juve.
"La Hall of Fame della Juventus, che si inaugura oggi nel nostro Museo, è uno straordinario tributo alla grandezza del nostro Club, ai suoi leggendari protagonisti e a una storia che unisce, da oltre un secolo, generazioni di juventini in tutto il mondo - ha dichiarato John Elkann -. È un omaggio alla passione più pura per il calcio, perché ogni bambino, con un pallone tra i piedi, immagina di ripetere le giocate e le imprese del suo giocatore preferito, ogni tifoso ha un suo campione del cuore. Tifiamo per una maglia e sogniamo grazie a chi la indossa e la onora".
Gli fa eco Gianluca Ferrero. "Juventus significa gioventù, ed è quello che ci rappresenta, nello spirito, nell'intraprendenza e nella ricerca della sfida. Ma la Juventus ha una grande storia, che ogni giorno vive allo Juventus Museum - ha spiegato -. La nostra è la storia delle persone che hanno reso grande il Club, e che da questa sera celebriamo con la Hall of Fame".
"Lo Juventus Museum è da sempre la casa dei nostri tifosi, del nostro presente per del nostro futuro. Questo perché nel DNA del Museo c'è una costante ricerca dell'innovazione, con nuove idee e nuove iniziative - ha concluso Paolo Garimberti -. La Hall of Fame è per noi il giusto modo di celebrare le campionesse e i campioni della Juventus, perché va oltre il criterio numerico, che finora aveva ispirato la sezione dedicata alle maglie "pluricentenarie", e si basa su un criterio meritocratico, degno di chi ha scritto la storia".
I CRITERI DI ACCESSO
La "conditio sine qua non" per essere inseriti nella Hall of Fame della Juve è che è non bisogna essere più una calciatrice o un calciatore in attività. Inoltre bisogna rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:
- Almeno 350 presenze con la maglia bianconera
- La conquista di 15 trofei o più
- Essere stati Capitani storici, con almeno 70 presenze indossando la fascia
- Aver segnato 100 gol con la Juventus
- Aver vinto il Pallone d’Oro vestendo la maglia bianconera
I PRIMI CINQUANTA NOMI
Nella Hall of Fame della Juve ci sono i nomi già di 50 leggende, da Boniperti a Buffon passando per Conte, Del Piero, Vialli, Zidane, Bonucci e Conte. Ma ecco di seguito l'elenco completo dei primi cinquanta protagonisti della storia del club bianconero in ordine alfabetico: Anastasi, Baggio, Barzagli, Bettega, Bigatto, Boniperti, Bonucci, Borel II, Brio, Buffon, Cabrini, Cannavaro, Castano, Causio, Charles, Chiellini, Combi, Conte, Cuccureddu, Del Piero, Depetrini, Ferrara, Furino, Gabetto, Gama, Gentile, J. Hansen, Leoncini, Marchisio, Morini, Munerati, Nedved, Parola, Pessotto, Platini, Rava, Rosetta, Rossi, Salvadore, Scirea, Sivori, Tacchinardi, Tacconi, Tardelli, Trezeguet, Varglien G., Varglien M., Vialli, Zidane, Zoff.
UNA SALA PERMANENTE AL MUSEUM
Il cuore dell’iniziativa è una nuova sala permanente all’interno dello Juventus Museum: uno spazio pensato per custodire e celebrare le imprese di chi ha scritto pagine memorabili nella storia della Juventus. Contemporaneamente, la Hall of Fame sarà anche una sezione speciale di Juventus.com, dove scoprire campionesse e campioni presenti.
UN PROGETTO VIVO
La Hall of Fame Juve è un progetto vivo e in continua evoluzione. In futuro, infatti, saranno proprio le tifose e i tifosi a scegliere nuovi ingressi, proposti di volta in volta dal Club, diventando parte attiva di questa celebrazione collettiva. E non solo: l’iniziativa sarà aperta anche alle allenatrici e agli allenatori.
