Rocchi su Verona-Juve: "Tudor ha ragione, ma bisogna abbassare i toni"

Infine, Rocchi si è soffermato anche sul posticipo Napoli-Pisa e l'operato dell'arbitro Crezzini con Mazzoleni al Var. In occasione di un rigore non concesso al Pisa nel primo tempo, con Leris che subisce un pestone di De Bruyne, ma viene annullato per un precedente fallo di mano dello stesso esterno pisano. "Il braccio in appoggio non è mai punibile, in attacco come in difesa. Qui (Var e Avar, ndr) si fanno fuorviare da una slow-motion. Se il giocatore del Pisa avesse segnato, allora sarebbe stato annullato - ha spiegato -. Qui, era corretta la on-field-review ma era calcio di rigore per il pestone". "Il penalty per il braccio di Beukema? Il braccio è già aperto, non in modo naturale, vero che c'è la deviazione ma il difendente aumenta la dimensione del suo corpo - ha concluso il designatore -. In questo caso è stata presa la decisione giusta in campo".