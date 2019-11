Juve in ansia per gli esami di Pjanic: Atalanta a rischio

Le prossime ore saranno decisive per capire se Miralem Pjanic sarà a disposizione di Sarri per la difficile trasferta di campionato che la Juventus dovrà affrontare sabato. I bianconeri, infatti, sono attesi dall'Atalanta in una sorta di scontro che potrebbe dare un segnale importante anche per la corsa scudetto. Il "solito" problema all'adduttore accusato dal centrocampista bosniaco nel match contro l'Italia (simile a quello emerso a Lecce), ha allarmato la Continassa, che aspetta di avere per le mani il giocatore e sottoporlo agli esami del caso. Pjanic ha lasciato la sua nazionale per anticipare il ritorno alla Continassa, ma ha anche mostrato un cauto ottimismo. L'Italia travolge la Bosnia

L'impressione, però, è che a Bergamo potrebbe non esserci, soprattutto per non rischiare guai più seri. Anche perché subito dopo, martedì 26, c'è la sfida contro l'Atletico Madrid che vale il primo posto nel girone di Champions League. Contro la Dea, quindi, il suo posto potrebbe essere preso in primo luogo da Bentancur, designato suo erede naturale, o anche da Adrien Rabiot, già testato in quel ruolo in estate.

