Coppa Italia: Baggio e Totti accolgono il trofeo a Roma Termini

Roberto Baggio e Francesco Totti hanno accolto la Coppa Italia a Roma Termini. Il trofeo che si contenderanno Milan e Bologna è stato portato nella capitale con un treno Frecciarossa 1000 partito da Milano con a bordo ex campioni del calibro di Toni, Vieri, Ferrara e Donadoni. All'arrivo hanno fatto gli onori di casa l'AD di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio e l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Oggi festeggiamo una grande edizione della Coppa Italia, raccontiamo la storia di un successo. Prima questa coppa non era la prima della classe, ora abbiamo un campionato straordinario, che si chiude con nove partite in contemporanea nelle ultime due giornate, ma la Coppa Italia non è da meno". De Siervo ha così concluso il suo discorso: "Domani allo stadio sarà una grande festa, la Coppa Italia è un grande evento che viene nobilitato dalla presenza di tanti campioni". La finale è in programma mercoledì 14 maggio alle 21 con diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity.