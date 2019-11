Juve, Pjanic ko con la Bosnia: "Spero nulla di grave"

Miralem Pjanic tiene in ansia la Juve: il centrocampista bianconero ha dovuto infatti abbandonare il campo di gioco durante il secondo tempo del match tra la sua Bosnia e l'Italia per il riacutizzarsi del dolore all'adduttore che si porta dietro ormai da diverse settimane. A precisarlo è stato lo stesso giocatore nel post-partita: "E' un problema che mi porto dietro da un po' di tempo, spero comunque non sia nulla di grave e di essermi fermato in tempo per evitare problemi peggiori. Nei prossimi giorni si vedranno le mie condizioni". Per valutare esattamente l'entità del problema occorre aspettare gli accertamenti strumentali che verranno effettuati nei prossimi giorni dopo il suo rientro a Torino.