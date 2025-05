Milan, Ibra al Foro Italico: "Qui per tifare Sinner, lui domani sarà presente per noi"

Il Milan è sbarcato a Roma per la finale di Coppa Italia (esclusiva Canale 5) e alla vigilia del match, dopo la visita da Mattarella, Zlatan Ibrahimovic è andato al Foro Italico dove sono in corso gli Internazionali di tennis per fare il tifo per Sinner nel match contro Cerundolo: “Non è la prima volta ma è sempre bellissimo essere qui e vedere grandi campioni, esserci e goderne - ha detto lo svedese ai microfoni di Sky - Oggi siamo qui per tifare per lui, domani sarà presente da noi per tifare Milan. Noi siamo pronti, preparati e si gioca". Poi su Djokovic: “Sicuro vincerà ancora uno Slam: è una cosa mentale. Per come lo conosco, mentalmente è molto forte e ha dimostrato e continuerà a dimostrare”.