Pranzo al Foro per Ibrahimovic e dirigenza Milan

Zlatan Ibrahimovic è al Foro Italico. Pranzo dirigenziale per il manager rossonero insieme al resto del management del Milan, a Roma per la finale di Coppa Italia di domani contro il Bologna. Presenti anche l'ad Gioorgio Furlani e Geoffrey Moncada oltre che il presidente e l'ad di Bwm. Il club rossonero è da '60', il nuovo spazio bistrot e con menù alla carta del Foro Italico che durante gli Internazionali accompagna tifosi e non solo anche fino a sera con la musica. Tanti i tifosi del Milan fuori dal ristorante in cerca di foto e autografi con Ibrahimovic.