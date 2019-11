Bosnia, problema all'adduttore per Pjanic: niente Liechtenstein

JUVE IN ANSIA

Miralem Pjanic salterà la prossima partita della nazionale bosniaca contro il Liechtenstein a causa di un infortunio all'adduttore. A comunicarlo è la Federcalcio bosniaca, il giorno dopo la partita disputata contro l'Italia, in cui il centrocampista bianconero si è fermato per il problema muscolare. Lo staff medico della Juventus è in contatto con quello della nazionale bosniaca per valutare un eventuale ritorno anticipato del regista alla Continassa.

"Spero di essermi fermato in tempo - ha commentato Pjanic dopo la partita -, non penso sia nulla di grave". Gli esami strumentali hanno evidenziato un problema muscolare all'adduttore e il centrocampista bosniaco, che potrebbe tornare a Torino prima del previsto, resta in dubbio per la sfida di campionato contro l'Atalanta.