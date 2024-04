Juve coi "cerotti": Szczęsny operato, distorsione al ginocchio per Kean

BOLLETTINO BIANCONERO

Milik parzialmente in gruppo, Chiesa invece decisamente irritato dall'ennesima sostituzione

© italyphotopress Non è un momento facile per la Juve questo finale di stagione tra risultati deludenti, infortuni e musi lunghi. Dopo il pareggio non certo esaltante nel derby della Mole, i bianconeri sono tornati ad allenarsi alla Continassa in vista della prossima sfida col Cagliari e Massimiliano Allegri ha dovuto iniziare a fare un po' il punto della situazione per capire come impostare il lavoro.

Dopo la brutta botta rimediata col Toro, Wojciech Szczęsny è stato subito operato per la riduzione della frattura delle ossa nasali e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno per verificare l'evolversi della situazione. Al netto di clamorose sorprese, l'impressione è che contro i sardi tra i pali dovrebbe toccare a Mattia Perin.

Sempre sul fronte guai fisici, allo Juventus Training Center si registra poi un problema per Moise Kean. Alla fine dell'allenamento l'attaccante ha lamentato un fastidio al ginocchio sinistro ed è stato subito sottoposto ad accertamenti al J-Medical. Gli esami hanno evidenziato una lieve distorsione per la punta, che nei prossimi giorni effettuerà lavoro differenziato ed è a forte rischio per il match col Cagliari.

Sempre a parte rispetto al resto del gruppo, ma in ripresa, si è invece allenato Arkadiusz Milik. Il Polacco ha lavorato con i compagni solo a tratti e nei prossimi giorni dovrebbe aumentare i carichi per provare a essere a disposizione di mister Allegri. Mister Allegri che nel frattempo deve fare i conti anche con un certo nervosismo di Chiesa. Nel derby l'esterno offensivo bianconero è infatti uscito dal campo mostrando grande disappunto per la sostituzione e tra i due urge un chiarimento per concludere al meglio la stagione e raggiungere al più presto l'obiettivo Champions.