Rabiot: "Se dovessi partire vorrei farlo con la Juve in Champions"

LE PAROLE

Dopo il derby il francese non chiarisce il futuro: "Parleremo con la società, non c'è fretta"

"Gli obiettivi sono chiari: la Champions è importante per la società, per noi, per quelli che saranno qui l'anno prossimo per giocarla. Siamo concentrati su questo, è difficile ma lotteremo fino alla fine prendendo più punti possibili nelle ultime sette giornate. Il mio obiettivo è far tornare la Juve in Champions, che mi sono prefissato e che mi ha chiesto la società. Dopo parleremo, non c'è fretta, c'è un buon rapporto". Non chiarisce il suo futuro Adrien Rabiot nelle parole post derby. "Avremo tempo di parlare. Se ho firmato l'anno scorso senza Champions è perché sono attaccato al club - ha detto a Sportmediaset - Se dovessi partire vorrei farlo con la Juve in Champions".

Recentemente Rabiot ha detto di non aver preso ancora nessuna decisione sul futuro ma le sue parole lasciano intendere che potrebbe essere addio alla Juve. "È vero che l'anno scorso sono rimasto alla Juventus sapendo che non avremmo giocato la Champions League. È stata una scelta importante da parte mia. La prossima stagione dovremmo giocare la Champions League e partecipare anche al Mondiale per Club - aveva detto qualche settimana fa - Sono cose a cui penso, ma su questo davvero non ho preso una decisione. Aspetto di poter finire la stagione e poi ne discuteremo con la società e vedremo".