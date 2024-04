Juventus, Chiesa sbotta dopo la sostituzione nel derby: "Sempre il primo cambio"

IL CASO

L'attaccante bianconero ripreso mentre si sfoga in panchina, ennesimo episodio di un rapporto di amore e odio con Allegri

© Da video Più odio che amore. Il rapporto tra Federico Chiesa e Max Allegri non è mai stato dei più semplici e in questi anni di convivenza alla Juventus non sono mancati i momenti di tensione e di incomprensione tra i due. Come in occasione del recente derby contro il Torino. Subito dopo il cambio avvenuto al 65' con l'ingresso di Yildiz, l'attaccante esterno si è lasciato andare a un "sempre il primo cambio" una volta sedutosi in panchina. Detto che in realtà era il secondo (poco istanti prima di lui era entrato Iling-Junior per Kostic), Chiesa ha ribadito, pur senza uscire dai confini dell'educazione, il suo pensiero in merito a una gestione tecnica, la sua, che lo ha spesso infastidito.

Vedi anche juventus L'aria da fine impero non fa bene alla Juve: derby da dimenticare e non solo per Dusan Tutta colpa di un modulo di gioco, il 3-5-2 adottato da Allegri, che "impedisce" al tecnico bianconero di schierare contemporaneamente sia l'ex viola, sia il talento Kenan Yildiz. Proprio l'esplosione del talento turco, finito in panchina dopo il rientro a tempo pieno di Chiesa, è diventata la prima causa della riduzione di minutaggio del figlio d'arte, che oltretutto si ritrova a giocare in un ruolo, quello di seconda punta, non proprio nelle sue corde.

Il massimo sarebbe poter schierare un tridente con entrambi a fare da spalla a Vlahovic, ma proprio Allegri ha ribadito che con lo schieramento a due punte la squadra ha trovato il suo equilibrio e cambiare in corsa sarebbe pericoloso. Insomma, per quest'anno va così, poi dalla prossima stagione molte cose potrebbero cambiare. In panchina o nel futuro di Chiesa.