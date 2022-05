Juve, Bonucci e il bacio alla maglia: "Un amore che non si può spiegare"

Domenica da ricordare per Leonardo Bonucci: una doppietta decisiva, che permette ai suoi di battere il Venezia e guadagnarsi, dopo qualche ora, la garanzia aritmetica di un posto in Champions League per la prossima stagione. Un bacio alla maglia in occasione dell'esultanza per il primo gol, poi una dichiarazione d'amore incondizionato per la Juventus sui social: "Chi non lo prova, non lo può capire - ha scritto il difensore su Instagram -. Non avevo mai baciato nessuna maglia, ma nel giorno del mio compleanno, con la fascia al braccio, ho sentito che era il momento giusto. Quella pausa (l'anno al Milan, ndr) ci ha reso ancora più uniti. Ed oggi si è chiuso un cerchio. Grazie, perché essere juventino è la cosa più bella che possa esistere. Fino Alla Fine Forza Juventus".