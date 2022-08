Juve, ansia per Szczesny: fuori in barella, si teme un lungo stop

© ansa

Periodo nero per Wojciech Szczesny che è finito ancora ko. Il portiere polacco, che era rientrato sabato con la Roma dopo la lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, si è infortunato nuovamente, questa volta alla caviglia destra nei minuti finali del primo tempo contro lo Spezia. Il numero uno della Juventus è stato costretto a lasciare il campo i barella, con le lacrime agli occhi, e la prima diagnosi parla di una brutta distorsione. Nelle prossime ore si sottoporrerà agli esami strumentali e il quadro clinico sarà più chiaro. Si teme comunque un lungo stop: spazio a Perin, ma non è detto che la Juve non possa intervenire sul mercato nell'ultimo giorno per cercare un sostituto low cost.