Juve, Allegri perde un altro big: Szczesny fuori 20 giorni

NUOVO INFORTUNIO

Il portiere polacco ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra

A una settimana dal debutto in campionato, in casa Juve piove sul bagnato. L'amichevole contro l'Atletico Madrid, oltre al risultato disastroso, ha portato ad Allegri un'altra cattiva notizia: Szczesny è ko e dovrà stare fermo ai box quasi un mese. "Wojciech Szczesny, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra; saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica".

Chiesa, Pogba, McKennie e ora Szczesny. Il portiere polacco salterà, così, Sassuolo, Sampdoria e Roma e potrebbe rientrare tra i pali nel turno infrasettimanale contro lo Spezia, al più tardi per la trasferta di Firenze del 3 settembre.

Vedi anche juventus Juventus, Allegri: "Zero attenuanti, sconfitta che ci potrà fare bene" La Juve inizierà la stagione senza i quattro big out per infortunio e senza gli squalificati Rabiot e McKennie. La formazione che debutterà a Ferragosto contro il Sassuolo per Allegri è praticamente obbligata: in porta ci sarà Perin, il giovane Fagioli a centrocampo e Cuadrado alzato nel tridente con Vlahovic e Di Maria.