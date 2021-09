Juve, Allegri pensa alla difesa a tre: tocca a Bonucci, Chiellini e De Ligt

JUVE

Il tecnico vuol blindare la retroguardia con la BCD e studiare nuovi assetti per dare più copertura e dinamismo alla squadra

In casa Juve l'Allegri-bis è iniziato in salita e alla Continassa si lavora per trovare rapidamente una soluzione ai problemi bianconeri e dare più solidità alla squadra. In particolare Max starebbe pensando di accantonare il 4-3-3 e passare alla difesa a tre per blindare la retroguardia con Bonucci-Chiellini-De Ligt (BCD). Soluzione che potrebbe consentirgli di testare altri moduli e giocare poi o con il 3-5-2 o con il 3-4-2-1. Getty Images

Vedi anche Calcio Juventus, gli ultras contestano la società: striscioni all'Allianz Stadium

Dopo il pari con l'Udinese e il tonfo con l'Empoli, dunque, la Juve è ancora un cantiere aperto. E a breve non si possono escludere rivoluzioni tattiche per trovare la quadra, dare più equilibrio e dinamismo alla squadra. Nel dettaglio, Allegri sembra intenzionato a testare subito nel big match contro il Napoli gli effetti della difesa a tre, puntellando il reparto con l'utilizzo contemporaneo di Bonucci, Chiellini e De Ligt e lasciando aperte due possibili opzioni per la costruzione della manovra.

Vedi anche juventus Juve, presentata la lista Champions: c'è Arthur, fuori Kaio Jorge

Moduli alla mano, con la "BCD" in campo, la Juve potrebbe giocare infatti o col 3-5-2, infoltendo la mediana dietro a Morata e Dybala (o Kean), oppure con il 3-4-2-1 col doppio trequartista e Chiesa esterno. Soluzioni che da una parte dovrebbero garantire maggiore copertura e dall'altra dare più vivacità e imprevedibilità al gioco. Tutto partendo comunque dalla necessità di prendere meno gol possibili in un momento delicato con Lazio, Roma, Inter, Milan e Napoli già a +5 in classifica.