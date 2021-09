Juve, presentata la lista Champions: c'è Arthur, fuori Kaio Jorge

QUI JUVE

Allegri ha scelto di non rinunciare al centrocampista brasiliano, che sarà fermo fino a ottobre

La Juventus ha diramato la lista dei 23 giocatori a disposizione di mister Allegri per la fase a gironi della prossima Champions League: presente Arthur, nonostante l'operazione alla cartilagine tra tibia e perone che lo terrà fuori fino a ottobre, assente invece Kaio Jorge, anche lui al momento fuori per un infortunio muscolare. La Juve debutterà il 14 settembre in trasferta contro gli svedesi del Malmö. Getty Images

Per quanto riguarda Arthur, è di pochi giorni fa l'annuncio della sua guarigione: a circa un mese e mezzo dall'intervento il brasiliano ha fatto sapere di aver superato il problema di calcificazione che lo tormentava già dall'anno scorso e verso l'inizio di ottobre potrebbe essere nuovamente a disposizione di Allegri. Per Kaio Jorge, invece, si attendono a breve nuovi esami, dopo che lo scorso 23 agosto aveva rimediato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Fuori dalla lista anche Luca Pellegrini, rimasto a Torino per provare a giocarsi le proprie carte con Allegri.

LA LISTA COMPLETA

- BENTANCUR

- BERNARDESCHI

- BONUCCI

- CHIELLINI

- CHIESA

- CUADRADO

- DANILO

- DE LIGT

- DE SCIGLIO

- DYBALA

- KEAN

- KULUSEVSKI

- ALEX SANDRO

- LOCATELLI

- MCKENNIE

- MORATA

- PERIN

- PINSOGLIO

- RABIOT

- ARTHUR

- RAMSEY

- RUGANI

- SZCZESNY