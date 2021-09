Juventus, gli ultras contestano la società: striscioni all'Allianz Stadium

Due striscioni a firma Viking, gruppo ultras juventino, appesi all'esterno dell'Allianz Stadium,uno per contestare l'operato della società sul mercato e un altro a uso e consumo interno di una lotta intestina tra le varie frange della tifoseria bianconera. Il primo, come si diceva, rivolto dunque direttamente al presidente Agnelli (e ad Alberto Pairetto, dirigente della Juve responsabile dei rapporti con i tifosi) a testimoniare una decisa contrarietà per le operazioni dell'ultima sessione di mercato, con la cessione di Cristiano Ronaldo e l'arrivo dei solo Kaio Jorge e Locatelli: "Squadra distrutta e uno stadio salotto.. Agnelli e Pairetto disastro perfetto".