Juve, Allegri: "Di Maria sarà nostro valore aggiunto, Chiesa a disposizione con lo Standard"

PARLA ALLEGRI

Il tecnico bianconero dopo la vittoria sul Rijeka: "Scanavino ha parlato alla squadra, le ambizioni non cambiano. E per Pogba..."

Juventus, amichevole nel gelo dello Stadium contro il Rijeka



































© ipp 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "I reduci dal Mondiale sono in buone condizioni, è normale che debbano crescere e calarsi nuovamente nelle partite". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo il test vinto di misura contro il Rijeka. "Adesso dal 27 rientreranno anche i brasiliani, per Rabiot e gli argentini servirà ancora qualche altro giorno. Abbiamo fatto buone partite, venivamo da giorni di lavoro importante - ha detto Allegri - Contro lo Standard credo recupererà Chiesa, vediamo De Sciglio, Bonucci no, Vlahovic difficilmente. Poi rientreranno Alex Sandro e Danilo e molti avranno una condizione migliore".

"Il 3-5-2 compatibile con Di Maria? Dal 4 gennaio al 5 giugno avremo da un minimo di 26 a un massimo di 36 partite. Togliendo la sosta di marzo, è una partita ogni quattro giorni - ha proseguito Allegri - Ci sarà bisogno di tutti. Di Maria ha fatto una finale straordinaria ed è un giocatore straordinario, dovrà essere un valore aggiunto nella seconda parte di stagione. Più complicato riportare sulla terra Di Maria e Paredes o rimotivare Rabiot? Per Rabiot non ci saranno problemi. Ma neanche per Di Maria e Paredes. Di Maria l'ho sentito, è bello carico così come Paredes. La squadra deve essere consapevole di avere davanti cinque mesi importanti, l'obiettivo minimo è restare fra i primi 4, ma anche cercare di avvicinare il più possibile il Napoli che sta viaggiando forte. Poi ci sarà l'Europa League, la Coppa Italia... Sarebbe bello arrivare in fondo e giocare 36 partite".

Poi in zona mista: "Oggi ha parlato il direttore generale Scanavino, si è presentato alla squadra e allo staff dicendo poche parole ma giuste. I programmi e le ambizioni della Juve non cambiano ora e non cambieranno mai. Noi dobbiamo lavorare sul campo, la Juve fa parte di uno dei più grossi gruppi industriali al mondo - ha aggiunto - La passione della proprietà è infinita".

"Le condizioni di Pogba? Ha fatto due giorni di corsa, siamo fiduciosi, speriamo di riaverlo in condizioni accettabili nel più breve tempo possibile".