Amichevoli, Juventus-Rijeka 1-0: decide la zampata di Kean

DOPO L'ARSENAL

All'Allianz Stadium, la formazione di Allegri vince grazie al gol al 73' dell'attaccante

Juventus, amichevole nel gelo dello Stadium contro il Rijeka



































1 di 19 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Seconda vittoria di fila per la Juventus nelle amichevoli di avvicinamento al 2023 e alla Serie A (primo impegno il 4 gennaio con la Cremonese) dopo il successo per 2-0 contro l'Arsenal: all'Allianz Stadium, la formazione bianconera batte 1-0 il Rijeka. A decidere il match contro i croati è, al 73', Kean, che riceve da Aké e, dopo una prima parata di Zlomislic, insacca da pochi passi, trovando un gol già fallito nel primo tempo.

Vedi anche juventus Inchiesta Juve, Chiellini: "Tutti sapevano che comunicato e accordi erano diversi"

Due vittorie in altrettante amichevoli per la Juventus, che dopo il 2-0 all'Arsenal batte 1-0 il Rijeka all'Allianz Stadium. Allegri lancia Kean e Milik in attacco, mentre sulle fasce agiscono Kostic e Soulé, ed è proprio l'argentino il primo a rendersi pericoloso dopo uno scambio con Milik. A metà primo tempo è invece il turno di Kean, che però cestina il cross del serbo e spara alto da ottima posizione. Dopo altri due tentativi nel primo tempo del polacco e ancora di Kean, nella ripresa Allegri inserisce Perin, Iling, Aké, Miretti e Barrenechea, togliendo Szczesny, Kostic, Milik, Fagioli e McKennie, con i croati che cambiano l'intero undici ad eccezione di Vukcevic.

Il match si sblocca al 73': Aké recupera palla e serve di prima Kean. L'azzurro, dopo una prima parata di Zlomislic, insacca a porta vuota firmando il gol che decide la gara. Tre gol fatti e zero subiti nei 180 minuti di amichevoli: anche in vista del ritorno in Serie A (4 gennaio 2023 con la Cremonese), Allegri ritrova la solidità difensiva acquisita prima della sosta per il Mondiale.